La calda estate di Manila Gorio: a Ibiza con Chando Erik Luna!

Aveva dichiarato mesi e mesi fa che era maturata e che voleva stare alla larga dal gossip, ma la manager pugliese Manila Gorio, nonché anche apprezzatissima conduttrice televisiva, non è poi stata di parola. Del resto, chi la conosce bene, sa che non avrebbe resistito a lungo a stare lontana dai riflettori della cronaca rosa.

E così, dopo aver tenuto banco in primavera con la sua liason con il modello e attore Chando Erik Luna, rimbalzato agli onori della cronaca per il fatto di essere l’ex di Grecia Colmenares, in tv, sui blog e su numerose testate cartacee nazionali, la Gorio sta ora spopolando con una alcuni scatti che la vedono trascorrere una romantica vacanza a Ibiza con il suo bello: passeggiate mano nella mano al porto che poi virano verso la passione amorosa più sfrenata con gite in barca davvero hot. Baci, effusioni a non finire e un topless della Gorio che fa la gioia non solo del suo Chando ma anche dei suoi numerosissimi fan. E ora quale sarà la prossima meta dei due piccioncini? Per loro l’estate 2019 è davvero hot!