Francavilla In Sinni: inaugurazione Rifugio Caramola domenica 14 luglio alle ore 15.

L’Amministrazione Comunale di Francavilla in Sinni punta sul turismo e su un’offerta turistica in grado di valorizzare il territorio e le aree verdi. In questo percorso si inscrive l’opera di riqualificazione del rifugio monte Caramola, dismesso e abbandonato ormai da anni. “Abbiamo trovato grande collaborazione da parte dell’Associazione Caramola Ranch – ha dichiarato il Sindaco, Romano Cupparo – che si è aggiudicata, a seguito di un bando pubblico, la gestione per cinque anni del Rifugio e delle aree attrezzate, queste aree sono l’area antistante al rifugio, la Dispensa e l’area attrezzata Ceravola. L’intento dell’amministrazione è quello di promuovere tutte le attività turistico-ambientali, soprattutto al fine di creare intorno al rifugio monte Caramola un’attrattiva. Abbiamo, infatti, chiesto al Parco di creare un sentiero che possa essere a disposizione delle scuole e dei cittadini, e che porterà il nome del Beato Giovanni da Caramola. L’amministrazione sta facendo di tutto per valorizzare una delle aree più belle della nostra montagna”.

L’inaugurazione del Rifugio e delle aree attrezzate si terrà domenica 14 luglio alle ore 15.