Big data, da Antitrust, Agcom e Garante Privacy azioni a tutela di consumatori e concorrenza

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e il Garante per la Protezione dei Dati Personali hanno pubblicato le ‘Linee guida e raccomandazioni di policy’ per i Big Data.

Il documento, frutto dell’indagine conoscitiva delle tre Autorità con l’obiettivo di comprendere le implicazioni dello sviluppo di un’economia digitale fondata sulla raccolta e analisi di una mole sempre più ingente di dati indica 11 azioni prioritarie a tutela della concorrenza e dei consumatori.

Leggi appropriate, cooperazione internazionale, una maggiore consapevolezza degli utenti, rispetto della concorrenza e controlli anticoncentrazione: sono gli assi principali sui quali si articolano le raccomandazioni individuate da Antitrust, Agcom, Privacy nel loro documento congiunto.

Eccole in sintesi:

– 1: Governo e Parlamento si interroghino sulla necessità di promuovere un appropriato quadro normativo che affronti la questione della piena ed effettiva trasparenza nell’uso delle informazioni personali.

– 2: Rafforzare la cooperazione internazionale sul disegno di policy per il governo dei Big Data.

– 3: Promuovere una policy unica e trasparente circa l’estrazione, l’accessibilità e l’utilizzo dei dati pubblici al fine della determinazione di politiche pubbliche a vantaggio di imprese e cittadini.

– 4: Ridurre le asimmetrie informative tra utenti e operatori digitali, nella fase di raccolta dei dati, nonché tra le grandi piattaforme digitali e gli altri operatori che di tali piattaforme si avvalgono.

– 5: Prima delle operazioni di trattamento dei dati, identificare la loro natura e proprietà e valutare la possibilità d’identificazione della persona a partire da dati ‘anonimizzati’.

– 6: Introdurre nuovi strumenti per la promozione del pluralismo on-line, la trasparenza nella selezione dei contenuti nonché la consapevolezza degli utenti circa i contenuti e le informazioni ricevute on-line.

– 7: Perseguire l’obiettivo di tutela del benessere del consumatore con l’ausilio degli strumenti propri del diritto antitrust.

– 8: Riformare il controllo delle operazioni di concentrazioni al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento delle autorità di concorrenza.

– 9: Agevolare la portabilità e la mobilità di dati tra diverse piattaforme, tramite l’adozione di standard aperti e interoperabili

– 10: Rafforzare i poteri di acquisizione delle informazioni da parte di AGCM ed AGCom al di fuori dei procedimenti istruttori e aumento del massimo edittale per le sanzioni.

– 11: Istituzione di un “coordinamento permanente” tra le tre Autorità.