Eleonora De Paolis nominata portavoce del presidente Cicala

Originaria di Treviso, vive in Basilicata da sei anni e si è occupata di comunicazione e marketing per imprese private.

Eleonora De Paolis Foglietta è stata nominata portavoce del presidente del Consiglio regionale della Basilicata. Nata e cresciuta a Treviso si è trasferita sei anni fa in Basilicata, dove tuttora risiede.

I suoi studi spaziano dalle lettere contemporanee alla comunicazione, fino ad approfondire gli ambiti del content marketing e della Pnl.

È stata manager sales training, gestione di piattaforme e-commerce per Blueeco e collabora dal 2013 con il magazine internazionale Gushmag, che costruisce progetti editoriali e redazionali per aziende e brand in tutti i canali di comunicazione.

Ha inoltre collaborato con diverse realtà imprenditoriali e agenzie di web marketing lucane, fino ad iniziare un lavoro indipendente con un ingegnere informatico dando vita a Versuweb, agenzia che si occupa di creazione di siti aziendali, shops, campagne elettorali, servizi grafici e comunicazione social.

La scelta del presidente è ricaduta su De Paolis in quanto “sa leggere ed esprimere al meglio il mio pensiero – afferma Cicala – facendosi portavoce di intenzioni e decisioni con alla base un rapporto di fiducia imprescindibile”.