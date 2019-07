Pomarico: Incidente mortale , perde la vita un camionista

Un 55enne di Bernalda è morto nel pomeriggio di ieri sabato 6 luglio dopo che il camion che guidava, per cause ancora da accertare, è precipitato in una scarpata profonda più di trenta metri. Il camion trasportava grano.

I carabinieri e i vigili del fuoco e sanitari del 118, intervenuti sul luogo dell’incidente, non escludono che l’uomo sia stato colto da malore, sembra che il mezzo, parcheggiato, si sia messo in movimento verso la scarpata e che l’autista abbia cercato di fermarlo finendo travolto. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Il mezzo è stato messo sotto sequestro.