Pollino music festival, la 24/a edizione

Dal 2 al 4 agosto la 24ma edizione del Pollino Music Festival, l’appuntamento per la musica in Basilicata e in tutto il Sud Italia. I Hate My Village, Tre Allegri Ragazzi Morti, Coma_Cose, Popoulus e Franco126 tra gli artisti in cartellone.

Il campeggio di Mezzana Salice (San Severino Lucano, PZ), sul percorso che conduce alle vette del Parco Nazionale del Pollino, sarà lo scenario del Festival. Protetti dalle montagne, tra il Bosco Magnano e il belvedere del Santuario della Madonna del Pollino, al Pollino Music Festival la distanza tra gli artisti, la gente e i campeggiatori, quasi si annulla e ci si può ritrovare a giocare a calcetto con uno dei propri beniamini e a ballare fino all’alba su un dj set improvvisato da uno degli headliners. Nell’attesa dei concerti si può partecipare alle escursioni gratuite in montagna accompagnati da guide qualificate e cogliere l’occasione per fare un giro sulla giostra panoramica di Carsten Höller, con la sua magica vista sul Massiccio del Pollino.

Chi vuol vivere il festival in completo relax, invece, può optare per una comoda passeggiata fino al vicinissimo torrente Frido o nel borgo di Mezzana Salice. Per invitare la gente a vivere quest’esperienza al completo, incontrando la musica, ma anche la natura incontaminata e l’atmosfera intima che il festival può regalare, il PMF ha fissato, anche quest’anno, un costo ragionevole sia per i biglietti dei singoli concerti che per l’abbonamento. Ci saranno anche delle offerte early bird che consentiranno di accedere alle serate ad un prezzo ridotto. Biglietti, navette e abbonamenti early bird sono disponibili sul circuitoPostoriservato.it fino ad esaurimento disponibilità.