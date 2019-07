Lunedì 8 luglio 2019 alle ore 18, presso il “Parco delle Stelle” realizzato nel Comune di Trecchina in località Monte Serra Pollino, il convegno organizzato dall’amministrazione locale con il supporto del Gal “La Cittadella del Sapere”, intitolato “Destinazione Basilicata: un progetto di innovazione per la filiera territoriale e turistica”.

Una iniziativa importante, che va nel segno di fare del Parco, un macro-attrattore di ultima generazione localizzato a 1030 metri sul livello del mare, a strapiombo sulla cornice incantevole della costa terrazzata di Maratea, una destinazione d’eccellenza deputata ad attrarre i flussi turistici intra ed extra-regionali che attraversano la Basilicata, nell’intenzione di creare ed implementare un sistema a filiera capace di armonizzare, diversificare e valorizzare l’offerta complessiva che proviene dal territorio lucano, «puntando allo sviluppo di economie di scala capaci di generare reddito e garantire benessere alle comunità», come ha spiegato e tenuto a sottolineare in più occasioni, anche durante l’inaugurazione della struttura avvenuta solo poche settimane fa, il sindaco di Trecchina Ludovico Iannotti. Insieme con lui al tavolo dei relatori, nel dibattito di lunedì, ci saranno Franco Muscolino (presidente del Gal “La Cittadella del Sapere”), Francesco Garofalo (presidente di “Destinazione Basilicata srl”) e Gianpiero Perri di “FacilityLive – Arte – Cultura – Turismo”, che prenderà parte alla discussione con una relazione su “Le piattaforme digitali territoriali di ultima generazione”.

Domani sera, invece, sempre a Trecchina presso il “Parco delle Stelle”, andrà in scena la prima di una serie di cene-spettacolo in calendario per tutta la stagione estiva, durante il periodo di apertura del macro-attrattore, che si prolungherà fino al mese di settembre e che si concluderà con la “Festa delle castagne” che si tiene abitualmente in paese ad ottobre.

“Singing with Soul Live”, questo il titolo della kermesse, con Giulio Dammiano, Alma Nera e Rosanna D’Atri che si esibiranno rispettivamente al piano, in voce e alla chitarra, mentre il menù al costo di 25 euro prevede l’antipasto di focaccine al pomodoro, primo piatto di gnocchi con salsiccia, castagne e peperone crusco, bistecca di maiale con pepi e patate e, a seguire, dolce e cascata di frutta per terminare le libagioni.

Tutte le informazioni sul “Parco delle Stelle”, aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, sono disponibili sui social, sul gruppo Whatsapp al numero 3899923271 e sul sito internet www.prcodellestelletrecchina.it