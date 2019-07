CATERINA FERRI DA VENERDÌ 5 LUGLIO IN RADIO E NEI DIGITAL STORE IL SECONDO SINGOLO DI CATERINA FERRI “UN PENSIERO INDELEBILE” CHE ANTICIPA L’ USCITA DEL PROSSIMO EP.

Disponibile dal 5 luglio il singolo “Un pensiero indelebile”, il secondo singolo estratto dal minialbum

“In quella notte…” che sarà pubblicato dalla cantante versiliese Caterina Ferri nel prossimo settembre .

Il brano, composto da Fabio Mosello, è l’ espressione di un amore mai dimenticato e che spesso ritorna in mente in modo insistente provocando ricordi ma anche desideri impossibili.

Il testo recita ” SEI SEMPRE QUI – COME UN TEMPORALE – NON TI SPEGNI MAI – TUTTO QUELLO CHE MI DAI – E’ UN PENSIERO INDELEBILE “.

Il singolo, arrangiato da Roberto Russo è pubblicato con etichetta Edit Music Italy; la distribuzione è affidata a Believe Digital/Music Universe a.c.m..

Caterina Ferri si avvicina alla musica fin da bambina vincendo diversi concorsi al livello locale e nazionale. Studia pianoforte e chitarra.

Negli anni 2000 consegue il diploma di solfeggio.

Nel 2006 entra a far parte della compagnia di Forte dei Marmi del Regista Angelo Polacci con il quale porta in scena nei più grandi teatri della Toscana e Liguria i Musical “Il fantasma dell’Opera”, “Tutti insieme appassionatamente”, “La Bella e la Bestia”, “Musical Fantasy”, “I Love Musical”.

Il suo primo inedito dal titolo “Trenta giorni”, è stato composto dal compianto Paolo Limiti.

Recentemente è finalista di Area Sanremo 2019.

Ha partecipato al film dei fratelli Vanzina dal titolo “Sapore di Te”.

Si è esibita in vari programmi televisivi anche nazionali: fra tanti, “Mezzogiorno in Famiglia” su Rai 2 dove ha riscosso un grande successo con la cover “Chiamami ancora amore” vincendo la puntata tramite il televoto.

Vari i suoi concerti in tutta Italia e le sue collaborazioni con Artisti di nota fama quali Orietta Berti, Giovanna Nocetti ed altri.

Credits:

Titolo: IUn pensiero indelebile

Autori/Compositori: Fabio Mosello

Arrang.: Roberto Russo

Management.: Angelo Polacci

Label: Edit Music Italy

Distrib.: Believe International s.r.l.