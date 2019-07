BARDI: FESTA DELLA BRUNA MOMENTO DI FEDE E IDENTITÀ POPOLARE

“Matera capitale della cultura è la degna cornice di una rappresentazione che non è solo religiosa ma anche uno spaccato del vissuto di questa terra”.

“La Festa della Bruna non solo rappresenta un forte momento di fede religiosa ma anche il segnale forte di una identità popolare che rappresenta meglio l’essenza della nostra cultura.

Matera capitale della cultura è la degna cornice di una rappresentazione che non è solo religiosa ma anche uno spaccato del vissuto di questa terra.

La mia presenza qui ha il duplice scopo di rendere omaggio non solo al culto della Vergine, ma anche alla fede e alla tenacia dei materani, che hanno saputo fare della avversità un’opportunità.

E’ con questo spirito che partecipo alla Festa della Bruna. La Regione sarà impegnata sempre più a valorizzare sullo spazio nazionale la tradizione e la cultura della nostra terra.

La nostra forte identità è motivo di orgoglio non solo della comunità lucana residenti, ma anche per quanti hanno legami profondi con la nostra terra e risiedono in tutte le parti del mondo.

A loro va il mio commosso saluto. Da Matera 2019 un saluto e un invito a partecipare alla festa della Bruna del 2020 che, come da tradizione, sarà sempre più bella e ricca”.

Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in occasione della partenza del Carro trionfale parlando con i giornalisti.