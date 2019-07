Camera Commercio Basilicata premio per le Imprese Innovative ” Top of the PID” scadenza 31 Luglio

Dal sistema camerale “Top of the PID”, un Premio per le imprese innovative che realizzano progetti di digitalizzazione 4.0. Scadenza 31 luglio.

La Camera di Commercio della Basilicata promuove il Premio nazionale “Top of the Pid”, ideato per le imprese che, grazie ai servizi erogati dal Pid (Punto Impresa Digitale), hanno realizzato o stanno realizzando progetti di innovazione digitale in chiave di Impresa 4.0, finalizzati al miglioramento delle proprie performance.

Possono partecipare le singole imprese o gruppi di imprese che, al momento della candidatura, abbiano usufruito di uno dei servizi del Pid come il Selfi 4.0, questionario di autovalutazione della maturità digitale, o l’assessment guidato, personalizzato e dettagliato del livello di maturità digitale e delle opportunità di miglioramento.

Può partecipare anche chi ha partecipato al bando “Voucher Digitale” della Cciaa della Basilicata.

I vincitori potranno dare visibilità al proprio progetto imprenditoriale attraverso iniziative social e fiere di settore dedicate all’innovazione e al digitale

Per info sulla candidatura si può andare sul sito web della Cciaa: www.basilicata.camcom.it

La scadenza è fissata al 31 luglio 2019. Le imprese vincitrici saranno selezionate entro il 18 ottobre 2019.