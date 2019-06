In Basilicata saldi al via il 2 luglio

La stagione dei saldi estivi comincerà in Basilicata martedì prossimo, 2 luglio: lo ha annunciato la Confcommercio di Potenza, definendolo “l’appuntamento con il periodo più atteso dai consumatori e conveniente per fare shopping approfittando di sconti e offerte”. I commercianti hanno l’obiettivo di “‘sfruttare’ il vantaggio sulle altre regioni specie limitrofe anche per convincere i consumatori lucani che qualità-prezzo si trovano nel negozio di vicinato e non solo nel grande centro commerciale campano o pugliese”. Secondo la Confcommercio la spesa media sarà fra 230 e 270 euro.