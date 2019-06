“FAI BRUMOTTI PER L’ITALIA” IL 30 GIUGNO FA TAPPA A MONTICCHIO

Domenica 30 giugno la tredicesima tappa di “FAI Brumotti per l’Italia” giungerà presso i Laghi di Monticchio (PZ), un viaggio in bicicletta in diretta social di 17 tappe e 1.600 km che vede per il secondo anno consecutivo il campione internazionale e inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti andare alla scoperta dell’Italia più bella.

Un itinerario da Nord a Sud della Penisola dai toni romantici, all’insegna di un turismo ‘slow’: bici e abbigliamento avranno un gusto retrò in stile “Dolce Vita”, un percorso completamente nuovo, improntato sulla valorizzazione delle tradizioni locali, sulla sostenibilità e sul rispetto dell’ambiente:

Sarà un’edizione anche all’insegna della sostenibilità̀ e plastic free, realizzata con il patrocinio del FAI – Fondo Ambiente Italiano, di cui Brumotti è ambasciatore per le nuove generazioni, e dal Ministero delle Politiche Agricole.

Il tour – spiega una nota del Fai Delegazione di Potenza – è partito da Milano il 18 giugno e si chiuderà martedì 4 luglio a San Giovanni Rotondo (FG).

La scelta di fare tappa presso i Laghi di Monticchio è ricaduta, oltre che per l’indiscussa bellezza di questi luoghi, anche per l’ottimo risultato raggiunto a livello nazionale, che li ha visti classificarsi al 6° posto nel 9° Censimento dei Luoghi del Cuore FAI con 31.907 voti.

Ad accogliere Brumotti, il cui arrivo è previsto tra le 17 e le 19, ci saranno i volontari della Delegazione FAI di Potenza, del Comitato Luoghi del Cuore, la stampa ed i cittadini dei comuni del territorio.

L’evento è stato realizzato in collaborazione e con il supporto del Parco Regionale del Vulture e di APT Basilicata.