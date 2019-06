CAMPAGNA DI PREVENZIONE “ESTATE IN VISTA”, INIZIATIVE DELL’UICI

Al via anche quest’anno “Estate in vista”, la campagna di prevenzione alle malattie oculari promossa dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità-Sezione italiana (IAPB Italia onlus). L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, si svolgerà in circa 25 province italiane dal Nord al Sud Italia.

Anche la sezione regionale UICI di Basilicata aderirà a questa interessante campagna inaugurando l’apertura delle varie attività in calendario il 28 giugno prossimo, nell’ambito del progetto “La prevenzione non va in vacanza”.

Diverse le iniziative previste fra i due capoluoghi, si partirà da una prima data fissata a Potenza il 28 giugno prossimo con attività ludico formative rivolte a bambini di età compresa tra i 6 e 9 anni, presso il centro estivo Don Minozzi in via Lazio dalle ore 9:00 alle 11:30. Proseguendo il 1 luglio p.v il camper dello IAPB Basilicata sosterà nell’area antistante il centro estivo Don Minozzi per effettuare visite gratuite agli occhi dalle ore 9:00 alle 13:00.

Nel pomeriggio del dello stesso giorno il camper di sposterà presso il sagrato della Parrocchia di San Rocco per effettuare altre visite dalle ore 15:30 alle 19:30. Nell’arco dello stesso pomeriggio si svolgeranno interessanti attività di formazione rivolte ai più piccoli dalle 17:00 alle 19:30.

L’8 luglio, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso il centro estivo “Don Minozzi” di Potenza si terrà il quizzone interattivo con Cervellotik.

La sezione UICI di Matera declinerà le sue attività dal 29 giugno con un workshop a tema che si svolgerà c/o il lido “La Duna” di Policoro. Durante l’iniziativa uno specialista spiegherà quali sono i comportamenti corretti e di contro quelli scorretti da assumere durante le maggiori attività ludico sportive estive.

Si farà inoltre riferimento ad esempi specifici di situazioni tipo che si possono presentare nell’arco delle vacanze, dando degli indirizzi su come poterle gestire meglio.

Il 13 luglio si svolgerà “la giornata della prevenzione” attraverso attività di informazione sul tema della vista in viale Aldo Moro, in particolare l’iniziativa rientra tra le attività collaterali e complementari della locale festa patronale.

Dal 29 giugno al 7 luglio verrà distribuito del materiale informativo nei principali lidi dei centri balneari della fascia jonica: Metaponto, Marconia di Pisticci, Scanzano Jonico, Policoro, Nova Siri Scalo.

Verranno inoltre realizzati due spot professionali, dei quali uno prodotto dalla troupe Lucania Film Festival, che verranno inclusi nella programmazione cinematografica della XX Edizione della Lucania Film Festival che si terrà a Pisticci dal 07 al 11 agosto 2019.

I lavori saranno regolarmente caricati sui canali social e sulle maggiori emittenti televisive e radiofoniche locali a partire dal 09 luglio.