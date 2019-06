MILANO E CORTINA SEDE OLIMPIADI 2026, IL PLAUSO DI MATERA 2019

Il presidente e il direttore generale della Fondazione Matera Basilicata 2019, Salvatore Adduce e Paolo Verri esprimono a nome della Capitale europea della cultura la piena soddisfazione per il traguardo raggiunto da Milano e Cortina che il Cio ha scelto come sedi delle Olimpiadi invernali del 2026.

“Dopo Matera, capitale europea della cultura, l’Italia si prepara ad ospitare un altro grande evento che certamente avrà effetti positivi non solo per Milano e Cortina, ma per tutto il sistema Paese.

I grandi eventi hanno già dimostrato con Torino 2006, con Expo 2015 e con Matera 2019 quante ricadute possano portare sui territori se gestiti con il massimo rigore e il massimo delle competenze.

Siamo certi che Milano e Cortina, con cui Matera 2019 ha da tempo avviato una preziosa e proficua collaborazione su diversi progetti, sapranno essere all’altezza della sfida che le attende”.