La Basilicata da scoprire in una App . Il lancio ufficiale mercoledì 26 giugno a Matera ore 18- Hotel San Domenico

La Basilicata da scoprire in un click. E’ questa l’idea di TripBasilicata, l’APP che Sassi Planet presenta mercoledì 26 giugno, alle ore 18, all’Hotel San Domenico – Matera.

TripBasilicata è una guida “smart” che fa di ogni possessore di un tablet o di un telefono cellulare un potenziale turista.

La APP sarà supportata da tutti i dispositivi mobili e traccia un viaggio virtuale in una terra che è uno scrigno di tradizioni, saperi, gusto e paesaggi senza tempo, attraverso una selezione di immagini, video-cartoline e video-racconti dei luoghi più belli della regione, dalla A alla Z.

Nella APP non solo Matera, patrimonio dell’Unesco e Capitale europea della Cultura 2019, ma località più o meno note, in grado di svelare piccoli tesori da cercare con entusiasmo, di cui stupirsi come bambini, di cui poter godere quando se ne ha voglia, perché basterebbe qualche minuto di viaggio per poter rendere loro il giusto merito.

Un elenco multimediale della Basilicata offre la possibilità di accedere con un click sul comune di interesse. A disposizione del visitatore, non solo immagini, ma tutte le informazioni utili per conoscere in maniera completa ciò che una località offre.

La foto gallery racchiude in un album territoriale le principali bellezze storico-artistiche di ogni comune, accompagnate da didascalie sinottiche per ogni scatto.

La video-cartolina è, invece, una sorta di mini-spot in grado di catturare in sessanta secondi l’attenzione anche dell’internauta più pigro.

Il video-racconto, di due minuti, è dedicato a chi ha voglia di conoscere e sapere di più su una determinata località. La Basilicata ha molti colori con cui dipingere un perfetto biglietto da visita per i suoi potenziali ospiti, siamo noi che dobbiamo usare i giusti pennelli. Provare a guardarla con gli occhi di uno di loro vuole essere un modo per avvicinare più visitatori possibili a questa terra ricca di fascino e storia.

Ma a impreziosire il racconto della Basilicata in una App contribuiscono anche sezioni dedicate a

feste, sagre e ricorrenze. E ancora informazioni di servizio utili al viaggiatore: come arrivare (in auto, in treno, in bus), dove mangiare, dove dormire. E ancora informazioni sanitarie su presenza di ospedali, farmacie, guardia medica e persino le previsioni meteo: insomma tutto il necessario per rendere il viaggio in Basilicata indimenticabile.

Partner del progetto l’Unpli Basilicata e Meteo7.

La APP sarà scaricabile dal 26 giugno dal Play store di Google e, a partire dal mese di settembre, dall’Apple store per i dispositivi con sistema operativo Ios. Tutti i contenuti della APP saranno disponibili anche sul portale internet di TripBasilicata.it.