I VINCITORI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO “SCATTI DI ACCOGLIENZA 2019”

È Ilaria Laurenzana la vincitrice del Concorso Fotografico Scatti di Accoglienza 2019 organizzato dalla Fondazione Luciana Blasi – Fondazione di Partecipazione ETS. La sua foto intitolata “Fratellanza” – si legge in una nota – ha avuto il consenso unanime della commissione appositamente istituita. La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 22 giugno 2019 scorso nella splendida cornice della Cappella dei Celestini in largo Duomo a Potenza dove è stata allestita la mostra fotografica. Nella didascalia si legge “Ovunque, in India, si assiste a scene di solidarietà, condivisione e fratellanza, tra persone di tutte le età” ed Ilaria ha colto un momento di grande solidarietà e condivisione fra due bambini in una posa spontanea riflettendo il tema del concorso cioè “l’illustrazione attraverso la fotografia del rapporto tra le persone, nelle varie forme in cui può esprimersi, attraverso l’accoglienza senza pregiudizi e discriminazioni e tramite la socialità del vivere insieme e far sentire l’Altro parte integrante di una comunità”.

Al secondo posto si è classificata Rosj Galasso con la foto “Insieme”. Una foto densa di atmosfera intima fra due persone e suggellata da un raggio di sole che la rende alquanto emozionante. Terza classificata la foto “l’amore non ha dimensione” del Gruppo Appartamento Anziani. La foto è stata scelta anche per la spontaneità dei gesti quotidiani e la spensieratezza legata ad una età avanzata. La didascalia per l’appunto recita “Il legame più intenso tra due persone è la capacità di sorridersi senza vedersi”.

La mostra rimarrà aperta fino al 16 luglio 2019 con i seguenti orari: venerdì dalle 18.00 alle 21.00; sabato e domenica dalle 18.00 alle 22.