CANTASTORIE OGGI ESCE IL CONTO DEL GIORNO DOPO

Il video del nuovo singolo della band di Alessandria

https://youtu.be/pk0y1SUXXlY



Da oggi è disponibile su YouTube “Il conto del giorno dopo”, il video del nuovo singolo del band piemontese Cantastorie, già in digital download, in streaming e in rotazione radiofonica.Il brano, le cui sonorità nascono dall’esigenza di voler fare un salto alla fine degli spensierati anni ’80, è caratterizzato da un refrain di chitarra che richiama “Figli delle stelle” e “Tropicana”, citate nel testo della canzone. Ad arricchire la composizione, un marcato utilizzo di sintetizzatori e hammond, a richiamare ulteriormente il profumo di quegli anni così lontani ma musicalmente ancora riconoscibili.

Gelatina e lacca per fissare la mia frenesia

il Garelli che mi aspetta giù in cortile

questa notte è solo nostra suggerita da una radio

mentre la tv diceva “Tropicana yeah!”

«“Il conto del giorno dopo” racconta di un uomo che, con una certa malinconia, ripercorre le serate “brave” vissute in gioventù sul finire degli anni ’80; l’incoscienza e la spensieratezza di un tempo che non ritrova più nel suo presente – spiegano i Cantastorie – Man mano l’uomo analizza il suo presente rendendosi conto dei veri valori, di ciò che davvero è importante, di tutto il bello che la vita gli offre quotidianamente e, continuando in un parallelismo tra presente e passato, richiamato da alcune citazioni di hit famose di quelle estati spensierate, la canzone finisce per tessere le lodi all’importanza dell’amicizia che, nonostante il passare del tempo, delle mode, delle abitudini, resta sempre la stessa. In conclusione si percepisce la consapevolezza di non vivere solo dei tanti bei ricordi, ma di godersi quello che il presente ci mette a disposizione ogni giorno,spendendolo nel migliore dei modi e con allegria.»

“Il conto del giorno dopo” è stata scritta da Massimiliano Mazzetto e composta da Giorgio Massarenti che ne ha curato anche gli arrangiamenti. Registrazione, mix e master di Larsen Premoli presso i Reclab Studios Milano. Il video è opera del regista Alessandro Azzarito. Hanno suonato: Massimiliano mazzetto (voce), Raffaele Coscione (basso), Giuseppe Sciacca (batteria),Giorgio Massarenti (chitarre), Vincenzo Guastella (chitarre), Massimiliano Mazza (percussioni),Andrea Agliotti (tastiere).

I Cantastorie ripercorrono, con i propri inediti e con qualche cover completamente rivisitata, il viaggio nell’Italia dei migliori cantautori. Nascono nel 2009 con l’idea di portare sul palco i brani più rappresentativi dei cantautori italiani degli ultimi anni, impegnandosi però a non limitarsi alla fedele esecuzione degli originali ma a dare un’impronta del tutto personale e creativa. Nel corso degli anni la band cambia i suoi componenti, i progetti e gli obiettivi fino a trovare, nel 2015, la formazione definitiva. Inizia un nuovo percorso per i Cantastorie, nuove idee e storie da raccontare (da qui il nome della band) e l’esigenza di musicare e scrivere di proprio pugno diventa sempre maggiore. Nel corso di un anno e mezzo quindi danno una nuova forma al gruppo, allo spettacolo da portare sul palco inserendo i propri inediti e, quasi per gioco, a Maggio 2017 partecipano al Talent musicale“Superband” organizzato dal giornale alessandrino Il Piccolo e da Radio Gold vincendolo con il brano originale “Cantastoreggae” risultato il più votato dal pubblico. Terminano l’estate dei concerti live chiudendo la stagione il 31 di Agosto con la partecipazione, in qualità di ospiti, al Capodanno Alessandrino, una festa tutta alessandrina che da anni coinvolge l’intera città nelle vie del centro con musica e spettacoli per festeggiare l’amaro termine della stagione estiva. Questa esperienza rafforza nuovamente la convinzione dei Cantastorie di continuare a scrivere e proporre canzoni proprie arrivando così a Novembre 2017 ad incidere il loro primo singolo dal titolo “E poi dicono”, richiesto proprio da Radio Gold per essere utilizzato come canzone di Natale della radio stessa e per il quale viene realizzato anche un video pubblicato sul canale youtube della band. Nel giugno 2018 aprono la stagione estiva presentando ufficialmente il loro primo EP (sempre autoprodotto) dal titolo “Sguardi sogni o ricordi”, un vero e proprio cofanetto contenente cinque brani molto diversi tra loro ma legati da una trama comune. Un viaggio musicale che attraversa i gusti dei singoli componenti della band, le loro passioni, le loro visioni della vita, dell’amicizia, dei colori e dei volti incontrati negli anni. L’ultimo lavoro, solo in senso temporale, è datato Maggio 2019 ed è il singolo “Il conto del giorno dopo”, un amarcord degli anni ’80, delle mode e delle passioni di quel periodo che, rivissuto ai giorni nostri con un pizzico di nostalgia ed ironia, ci ricorda che è inevitabilmente passato un po’ di tempo.

FB: https://www.facebook.com/cantastorieliveband/

YT: https://www.youtube.com/channel/UCQ0c_8gOTdktPoBLTZJThoQ

IG: https://www.instagram.com/cantastorieliveband/