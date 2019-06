“Briganti o Migranti”, il 29 e 30 giugno 2019 a Rionero in Vulture

Torna l’atteso evento “Briganti o Migranti”, fortemente voluto e organizzato dalla Pro Loco di Rionero in Vulture e in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Due giorni – sabato 29 e domenica 30 giugno – per raccontare quanto fu determinante l’epopea dei briganti per il contesto locale. Un racconto che prenderà forma attraverso il “Museo narrato”, suggestivo spettacolo dal vivo che vuole essere parte integrante del Museo del Brigantaggio (ex Carcere borbonico), servendosi anche di una nuova installazione multimediale.

La manifestazione inizierà ufficialmente sabato 29 giugno alle 19.30 con la “Cena del brigante”, cui seguirà, alle 20.00, lo spettacolo itinerante del “Museo narrato”, con ingresso ogni 15 minuti a gruppi di 25 persone (ultimo ingresso alle 23.15).

Domenica 30 giugno si parte alle 10.30 con la visita guidata al museo (ingresso ogni 15 minuti a gruppi di 25 persone, ultimo ingresso alle 12.15). Alle 18.00 l’appuntamento con Pino Aprile e il suo libro Terroni, alle 19.30 la “Cena del brigante” e, per concludere, alle 20.00, il “Museo narrato”.

Appuntamento dunque al Museo del Brigantaggio per ascoltare e rivivere l’eco della storia.