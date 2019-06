Una rissa è scoppiata ieri sera davanti ad un bar di Senise. Durante il litigio, scatenatosi per futili motivi e che ha coinvolto 2 uomini del posto, pare sia uscito fuori un coltello e alcuni oggetti contundenti. Uno di loro è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione per ripristinare la calma e per far soccorrere il ferito che è stato curato e medicato dai medici del 118.

