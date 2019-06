Rotary Club Senise-Sinnia e Radio Senise Centrale firmato accordo di collaborazione triennale

Il Rotary Club Senise-Sinnia e Radio Senise Centrale hanno firmato un’accordo di collaborazione triennale.

Una partnership per valorizzare competenze e professionalità per far conoscere meglio il lavoro che svolge il club, per far conoscere i giovani talenti che partecipano al Ryla (sezione giovanile del Rotary).

Per collaborare a progetti di sviluppo e solidarietà, la radio potente mezzo di comunicazione presente sul web e sui social oltre che su applicazione permetterà una maggiore diffusione e conoscenza degli eventi e delle iniziative del club.

La leadership è uno dei valori alla base dell’organizzazione; in quest’ottica il Rotary ha istituito club e programmi volti a incoraggiare esperienze di crescita e solidarietà nei giovani.

Questi gruppi consentono ai partecipanti di rafforzare le proprie competenze, servire la comunità, allargare i propri orizzonti culturali, fare amicizia e molto altro ancora.

ROTARACT

Il Rotaract si rivolge a giovani di 18-30 anni, in ambito universitario e non solo, offrendo loro la possibilità di organizzare attività di servizio, di sviluppare doti professionali e di leadership e di divertirsi. I club Rotaract sono patrocinati dai Rotary club della loro zona ma sono amministrati in maniera autonoma e gestiscono da soli i propri fondi. Tra i club patrocinanti e i club Rotaract, tuttavia, si instaura un forte spirito di collaborazione e, alla fine del percorso rotaractiano, spesso i membri entrano a far parte del Rotary.

INTERACT

Il programma Interact si rivolge a giovani tra i 12 e i 18 anni che desiderano fare amicizia con coetanei nella loro scuola o zona di residenza. Oltre a divertirsi insieme, i soci dei club Interact svolgono progetti di servizio e allargano i propri orizzonti scoprendo altre culture. Ogni club Interact organizza almeno due progetti di servizio all’anno, di cui uno a beneficio della comunità in cui si trova e il secondo per promuovere la comprensione internazionale. Sebbene guidati dai Rotary club locali, i club Interact sono gestiti e finanziati in maniera autonoma.

RYLA

Il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) è un programma rotariano di formazione alla leadership, rivolto principalmente agli studenti delle scuole superiori, a studenti universitari e a giovani professionisti. Gli eventi durano di solito dai 3 ai 10 giorni e includono presentazioni, attività e seminari pratici su una varietà di argomenti, tra cui:

-Princìpi ed etica della leadership

-Capacità comunicative

-Soluzione dei problemi e gestione dei conflitti

-Cittadinanza locale e globale

Sito Web:www.rotaryclubsenisesinnia.org

Facebook: facebook.com/rotaryclubsenisesinnia