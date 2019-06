Luca Carboni, c’è la nuova data per il concerto a Balvano. Appuntamento al 30 giugno

Sarà il 30 giugno la nuova data del concerto di Luca Carboni, che farà tappa in basilicata,a Balvano per il suo tour “Sputnik”. Il concerto doveva tenersi lo scorso 15 giugno. Ma a seguito della tragedia che ha colpito la comunità balvanese (con la morte di un operaio che lavorara per una ditta esterna alla Ferrero), il comitato decise di rinviare. L’operaio morto, Antonio Grieco, era anche membro del comitato. L’appuntamento è alle ore 22 nell’area fiera.