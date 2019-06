TheFork: un’estate di vantaggi per utenti e ristoranti Partner

Milano, 17 giugno 2019 – TheFork – sito e app per Android e iOS che permette di cercare e prenotare migliaia di ristoranti online – si prepara all’estate.

La stagione, infatti, vedrà il lancio di due iniziative che hanno l’obiettivo di moltiplicare i vantaggi per utenti e ristoranti.

Torna TheFork Summer: vai al ristorante e paghi la metà

È tornato TheFork Summer, la consueta stagione di sconti estivi che TheFork propone con successo dal 2015. Nel dettaglio, è possibile prenotare coperti scontati del 50% fino al 22 settembre in oltre 1.000 ristoranti in tutta Italia. L’offerta è valida fino a esaurimento dei coperti in promozione disponibili.

Lo sconto si applica su tutto – bevande incluse – e direttamente alla cassa. Per gli utenti è un incentivo per andare più spesso al ristorante sia in città sia durante le vacanze.

Per le attività dei centri urbani è un modo di incrementare il giro d’affari durante il periodo estivo, di bassa stagionalità; mentre per quelle delle località turistiche, è un ulteriore volano per acquisire nuovi clienti.

TheFork infatti promuove l’iniziativa attraverso una campagna sulle principali reti nazionali TV e radio, una comunicazione dedicata sui propri canali digital e una campagna che coinvolgerà alcuni influencer sui più noti social media.

La #theforkexperience premia gli utenti

Gli utenti potranno poi partecipare al concorso #theforkexperience per vincere un weekend gastronomico in Italia o Europa dal valore di €3.000 IVA inclusa.

Per partecipare, basterà recarsi al ristorante prenotato con TheFork, vivere l’esperienza gastronomica condividendola su Instagram e caricare poi gli screen sul sito dedicato, online da oggi.

Il concorso durerà fino al 14 luglio e il vincitore verrà decretato tramite estrazione. Il regolamento del concorso è pubblicato sul sito ufficiale dell’iniziativa (www.theforkexperience.it) nella sezione dedicata.