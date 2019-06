Un uomo di 72 anni è morto in un incidente stradale avvenuto oggi – per cause in fase di accertamento – sulla statale “Basentana”, nei pressi di Grassano (Matera), in un tratto privo di barriera divisoria. L’uomo ha perso il controllo della sua automobile che si è scontrata con un mezzo pesante che viaggiava in direzione opposta e nel quale vi erano due persone, rimaste illese.

