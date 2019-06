AL MAESTRO MENCHISE PREMIO ROTARY “LUCANI IN PRIMO PIANO 2019”

Su iniziativa del club Rotary Potenza Torre Guevara è in programma per domani, venerdì 14 giugno (ore 18) al Museo archeologico nazionale “D. Adamesteanu” la cerimonia di consegna del premio “Lucani in primo piano 2019”: premio che quest’anno sarà assegnato al Maestro Pasquale Menchise.

In apertura – spiega la nota degli organizzatori – i saluti del presidente del club potentino, Gianfranco Apostolo, e del Governatore del Distretto Rotary 2120, Donato Donnoli.

A seguire il caporedattore della Gazzetta del Mezzogiorno Massimo Brancati e la giornalista Anna Maria Sodano intervisteranno il M° Menchise rivolgendogli una serie di domande sulla sua attività alla ribalta dei più importanti teatri del mondo, come il Musikverein di Vienna o il Théâtre du Châtelet di Parigi.

Domande e curiosità che non potranno prescindere dal mettere in evidenza, ad esempio, il suo impegnato alla direzione di “Belcanto, The Luciano Pavarotti Heritage” prodotto dalla Fondazione Pavarotti presentato in prima mondiale al New York City Center di Broadway nel 2013 e o alla direzione del festival “I Solisti del Settecento napoletano”, nato nel 1990 da una sua idea, formazione artistica composta da maestri del Teatro San Carlo di Napoli.

“Ringrazio sentitamente il club Rotary Potenza Torre Guevara per questo riconoscimento. Ricevere un premio – dichiara il M° Menchise – fa sempre molto piacere. Nella mia carriera ne ho ricevuti tanti, ma quando accade qui nella mia città, ha un effetto del tutto speciale. E’ come un grande abbraccio.

L’affetto, l’amore, l’amicizia, la stima che ricevo è una ricarica di energia preziosa che mi porto dentro quando poi parto per esibirmi a chilometri e chilometri di distanza da casa”.

“Musica: sinfonia dell’anima” tema alla base della motivazione posta alla base dell’assegnazione del premio al M° Menchise. “Come da tradizione consolidata -spiega il presidente del club Rotary Potenza Torre Guevara, Apostolo – la giuria ha individuato, tra le tante proposte, un lucano illustre che con il suo impegno concorre a far conoscere la Basilicata nel mondo.

Consegnerò personalmente il premio “Lucani in primo piano 2019” al M° Menchise alla luce della sua indiscussa fama internazionale, della sua grande popolarità di cui gode tra noi lucani e nel forte radicamento alle sue origini”.