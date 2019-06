LA BASILICATA IN BAHRAIN, OGGI IL “FESTIVAL FROM MANAMA TO MATERA”

Il “Festival per l’Innovazione e la Creatività From Manama to Matera” organizzato dalla Federazione internazionale delle donne imprenditrici, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, si è svolto in Bahrain alla presenza delle autorità locali, tra cui il Ministro degli Affari Esteri, Shaikh Khalid bin Ahmed bin Mohammed Al Khalifa, l’Ambasciatore italiano, Domenico Bellato, e la delegazione lucana composta dai rappresentanti della Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), della Fondazione Matera-Basilicata 2019, dell’Università degli Studi della Basilicata accompagnati dal sindaco di Tursi, Salvatore Cosma.

Il Festival si è aperto con una cerimonia istituzionale nel corso della quale è stato illustrato il progetto di collaborazione tra il Bahrain e la Basilicata, dal titolo “Basilicata ArabHeart”(BAH).

“Oggi è un giorno davvero speciale – ha detto la Presidente della Federazione, la Sceicca Salman Alkhalifa – questa collaborazione può rappresentare una vera spinta per l’economia e per questa ragione noi saremo a Matera il prossimo settembre”.

Il progetto di internazionalizzazione “BAH”, il cui obiettivo è quello di sperimentare modelli di sviluppo sostenibile in Basilicata, dopo gli incontri di questi giorni nell’isola del Golfo Persico, prevede infatti una seconda tappa a settembre sotto il titolo “From Manama to Matera”con l’obiettivo di mostrare ai potenziali partner i siti lucani di origine araba, nei quali è possibile attrarre investimenti.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Ministro degli Affari Esteri, il quale ha commentato positivamente l’eccellente livello dell’evento e il rapporto di cooperazione tra il Bahrain e la Basilicata.

Durante la cerimonia di ieri, sono state inoltre proiettate le immagini della mostra, allestita per l’occasione “Basilicata ArabHeart”con gli scatti dei paesi lucani che ancora oggi custodiscono tracce arabe.

Nel corso della mattinata di ieri inoltre, la delegazione lucana ha partecipato a due incontri, il primo presso l’istituto di ricerca DERASAT, il secondo con i vertici dell’Universitá del Bahrain. In entrambi i tavoli si è parlato di modelli di ricerca, con un focus particolare in campo energetico, e della possibilitàdi condivisione di best practice nel settore.

Sono previsti ulteriori incontri tesi a definire il programma degli appuntamenti di settembre.

Al progetto BAH partecipa un ampio partenariato cosìcomposto: FEEM, in collaborazione con l’Ambasciata Italiana in Bahrain, l’UNIDO Investment& Technology Promotion Office in Bahrain, la Bahrain International Federation of Business & Professional Women, la Fondazione Matera-Basilicata 2019 e l’Universitá degli Studi della Basilicata.