Auto di Apple Maps in giro per Senise per tracciare le nuove mappe

Le auto di Apple Maps dal mese di maggio sono in giro per tutto il territorio italiano per tracciare le nuove mappe dettagliate.

Questa mattina la Apple Maps auto è stata avvistata anche per le strade di Senise, la sua antenna sul tetto con tutte le telecamere ad alta risoluzione serve per tracciare le nuove mappe dettagliate, tutte le strade e i vicoli con immagini in alta definizione.

In Autunno a Settembre arriverà il nuovo aggiornamento software per iPhone iOS13, sicuramente vedremo un servizio mappe decisamente migliore e probabilmente anche la possibilità di utilizzare le mappe in 3D,passeggiando virtualmente tra le strade ed i vicoli del nostro paese.

Ringraziamo Francesco Marino per la foto.