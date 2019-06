PROGETTO GREEN JOBS – MATERA 2019, IL 14 GIUGNO UN SEMINARIO TEMATICO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI NELL’ ECONOMIA CIRCOLARE

Venerdì 14 giugno si terrà un seminario tematico promosso da CONAI, sustainability partner di Matera 2019, dedicato a studenti, aziende ed enti pubblici, per lo sviluppo delle competenze nel settore del riciclo.

Matera, Giugno 2019. Nell’ambito delle attività di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, si svolgerà il 14 giugno un seminario tematico, rivolto a studenti, ad aziende e a pubbliche amministrazioni della Regione Basilicata, per lo sviluppo di nuove competenze e per l’aggiornamento di professionisti – privati e pubblici – nel settore della gestione integrata dei rifiuti.

L’incontro, promosso nell’ambito dell’Accordo “Green Jobs – Matera 2019”, si terrà presso la sede della Camera di Commercio della Basilicata, a Matera in via Lucana 82, a partire dalle ore 9:00 per concludersi alle 16:30.

Il programma della giornata, realizzato in collaborazione con la società di formazione ambientale EDAPro, prevede approfondimenti sugli aspetti normativi, tecnici ed economici della valorizzazione dei rifiuti.

Dalla responsabilità ambientali dell’impresa alla figura del responsabile tecnico; dai rifiuti da manutenzione alle certificazioni EMAS e ISO, alla gestione dei sistemi consortili per il riciclo dei rifiuti di imballaggio, attraverso una serie di puntuali interventi da parte di qualificati esperti a livello nazionale delle tematiche ambientali.

Durante la mattinata è prevista, inoltre, una breve cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti ai primi due percorsi formativi Green Jobs, che si sono tenuti a maggio presso il campus universitario di Matera.

L’iniziativa rientra nelle attività promosse da CONAI e dall’Università degli Studi della Basilicata, dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, dal Comune di Matera e dalla Camera di Commercio della Basilicata, per la diffusione e la crescita dell’economia circolare attraverso attività di formazione e informazione sul territorio.

L’Accordo “Green Jobs – Matera 2019” si inserisce nel più ampio ambito del Protocollo d’Intesa siglato tra le città di Matera e Cortina e CONAI, per collaborare alla sostenibilità di due grandi eventi come Matera Capitale Europea della Cultura 2019 e i successivi Mondiali di Sci Alpino di Cortina 2021.

Due occasioni fondamentali, in un percorso ideale che va da Sud a Nord, per favorire la promozione e la diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile in territori dall’alto valore paesaggistico.