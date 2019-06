ZES (Zona Economica Speciale) anche area industriale di Senise presente nel progetto

Riceviamo e pubblichiamo la seguente nota stampa

“Grazie al lavoro di mediazione con la Regione Basilicata, il 18 maggio 2018 l’Area Industriale di Senise, inizialmente esclusa dal perimetro, è stata inserita nel piano strategico della Zona economica Speciale Ionica.

Esprimo soddisfazione per il lavoro svolto e per aver creato una grande opportunità di sviluppo per la nostra comunità.

Ora che il percorso burocratico e amministrativo è definitivamente completato con la firma del Decreto Ministeriale, si apre per la Zes Jonica la fase più importante e più decisiva in cui le imprese del territorio dovranno saper cogliere la grande opportunità rappresentata dai notevoli benefici in termini fiscali e di semplificazione amministrativa che questo strumento comporterà, consentendo di generare su tutta l’area , una significativa spinta verso lo sviluppo economico e la crescita occupazionale.

Per la nostra comunità e per tutta la Valle del Sinni, si prospettano opportunità importanti da cogliere”.

Rossella Spagnuolo