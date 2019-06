Matera 2019 per la Festa dello Studente con l’ospite speciale Guè Pequeno

La Consulta Provinciale degli Studenti grazie alla collaborazione con la Fondazione Matera-Basilicata2019 e il Comune di Matera organizza per sabato 8 giugno presso lo Stadio XXI Settembre “Franco Salerno” a Matera la Festa dello Studente 2019, nell’ottica di promuovere la produzione artistica e culturale, la creatività e la libera espressione dei giovani che risiedono nel territorio della Basilicata e in particolare della provincia di Matera. Una giornata intera di iniziative, dal mattino fino a sera, che vuole raccontare Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, anche come città studentesca, aperta ai giovani sempre più partecipi della vita cittadina.

A partire dalle 9:15 gli studenti provenienti dalle diverse scuole lucane verranno accolti presso lo Stadio dal gruppo di giovani volontari della Consulta, una risorsa preziosa per la Festa, che negli anni è riuscita a coinvolgere più di cento ragazzi dalla Provincia di Matera nelle attività di animazione, fotografia, servizio d’ordine. Dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 16:30 spazio all’animazione e dj set, con musica, balli di gruppo, esibizione di corpi di ballo locali. Saliranno sul palco le band locali selezionate dalla Consulta per originalità dei brani, e del genere, qualità dei brani, presenza scenica e voto del pubblico. All’interno dello stadio sarà allestito anche uno stand informativo dedicato a Matera 2019, dove poter scoprire il programma della Capitale Europea della Cultura.

Alle 18:00 comincerà il secondo gruppo di esibizioni, fino alle 20:15, quando invece si potrà ballare con dj set. Alle 21:15, grazie al sostegno della Fondazione Matera Basilicata 2019, salirà sul palco l’ospite speciale il rapper Guè Pequeno.

Punto di riferimento assoluto nel suo genere, ha dato vita, con Jake La Furia e il produttore Don Joe, al progetto dei Club Dogo con i quali pubblica diversi album di grande successo. Nel 2011 esce il suo primo disco da solista, Il ragazzo d’oro, che raggiunge lo status di Disco d’Oro. Nel 2013 è la volta di Bravo ragazzo, con il quale si aggiudicherà un Disco di Platino. Due anni dopo è il primo artista made in Italy a firmare per l’iconica etichetta discografica Def Jam Recordings, con la quale pubblica Vero, il suo terzo lavoro da solista, che verrà certificato Disco d’Oro. Nel 2016 insieme a Marracash incide Santeria, che si aggiudica il Disco di Platino oltre che un’infinita sequenza di certificazioni per i singoli. È del 2017 il suo quarto album solista, Gentleman, che già certificato doppio Platino è stato uno dei dischi rap dell’anno con quattro settimane in vetta alla classifica. Sempre nel 2017 Gué è stato l’artista italiano più ascoltato su Spotify. Dal 2014 è proprietario del marchio di streetwear Z€N. Il 14 settembre 2018 ha pubblicato SINATRA il suo quinto lavoro di studio, una grande dichiarazione di libertà, un disco diviso tra un’anima più trap e una più latina. Un disco vario, originale, solido, al livello delle migliori produzioni internazionali; un lavoro fatto pensando di non essere in Italia, ma che porta la musica italiana nel presente.

“L’obiettivo della Festa dello studente – sottolinea Sabrina Porcari, Presidente della Consulta Provinciale – è quello di permettere ai ragazzi di esprimersi tramite musica e arte, oltre che creare una comunità viva, partecipe, unita”.

“In un anno speciale come questo – afferma Salvatore Adduce, presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019 – arriva un evento speciale che fa del 2019 un grande festa per tutti i giovani del territorio. Invitiamo tutti a partecipare a questo momento gioioso confermando Matera capitale dell’ospitalità e del futuro oltre che della cultura accessibile a tutti”.

Regolamento accessi

Gli accessi saranno consentiti la mattina esclusivamente da Via Sicilia (5 accessi) per una capienza massima fino a 3 mila spettatori. Il programma della mattina e del primo pomeriggio sarà aperto a tutti. Alle 16:30 il pubblico dovrà uscire dallo stadio per consentire la bonifica dell’area. Per ragioni di sicurezza, l’accesso alla seconda parte del programma che avverrà dalle ore 18:00 sia da via Sicilia che da via Sole sarà consentito solo ed esclusivamente ai ragazzi dai 14 ai 25 anni , previa prenotazione attraverso la piattaforma Eventbrite https://www.eventbrite.it/ . La capienza massima stabilita per la parte serale è di 7 mila posti. La pagina dedicata all’evento sarà disponibile al pubblico dalle ore 20:00 di martedì 5 giugno. La prenotazione potrà essere effettuata cliccando sul pulsante BIGLIETTI della pagina dell’evento; da qui si sarà riportati ad un’altra pagina in cui il partecipante dovrà iscriversi alla piattaforma e inserire i dati richiesti dall’organizzatore. Fatto ciò, la registrazione sarà completata e si sarà riportati ad una pagina che confermerà l’avvenuta prenotazione. Sarà possibile ricevere il biglietto nominativo sia sulla applicazione Eventbrite per smartphone, sia per posta elettronica, sull’indirizzo email utilizzato per la registrazione.

Il controllo dei biglietti in entrata e in uscita avverrà preventivamente attraverso i varchi di accesso predisposti in via Sole incrocio via Annunziatella, in via Marconi incrocio via Sicilia, in via Sicilia incrocio via Cererie, in via Sole incrocio via Rosselli.

Il biglietto nominativo, che potrà essere sia cartaceo che digitale, dovrà essere esibito ai varchi di accesso dello stadio insieme al documento d’identità . Non sarà consentito l’accesso a persone non munite di biglietto nominativo e documento d’identità. Dopo il controllo dei dati anagrafici, verrà effettuata la convalida del biglietto (check-in), attraverso il QR QODE presente sullo stesso. Una volta entrati, si avrà la possibilità di uscire recandosi presso gli appositi varchi di uscita e mostrando nuovamente il biglietto per effettuare il check out.

Non sarà consentito portare all’interno dello Stadio alcolici, bottiglie, spray, oggetti atti ad offendere .

I ragazzi residenti nella provincia di Matera potranno tornare nei propri comuni utilizzando il servizio autobus messo a disposizione dalla Consulta, in partenza alle ore 00:00 da Piazza Matteotti.

Nota per la stampa:

I giornalisti e gli operatori foto/video interessati a seguire l’evento dovranno accreditarsi inviando una mail all’indirizzo ufficiostampa@matera-basilicata2019.it entro le ore 12:00 di verdì 7 giugno , specificando nome, cognome, luogo e data di nascita, testata giornalistica. Il ritiro dei pass stampa potrà essere effettuato venerdì 7 giugno dalle 16:00 alle 18:00.

PROGRAMMA

09:15-10:00

Accoglienza degli Studenti allo stadio XXI settembre-Franco Salerno dalle rispettive scuole

10:00-13:30 /16:00 – 16:30

Animazione e dj set, musica, balli di gruppo, esibizione di corpi di ballo locali

ESIBIZIONI:

Francesco Viziello

Madra

Calabria

BackseatDrivers

Oberon

Capagrezzi

Natale Guida

30 USCITA DALLO STADIO

18:00-18:15 Laura dance academy/Dontex

18:15-18:45 Black Out Empire

18:45-19:15 L’Urto

19:15-19:45 Oversize Click

19:45-20:15 Monroe

CONCERTO:

20:15-21:15 Dj set

21:15-22:15 Esibizione Special Guest