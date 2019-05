IL DIVAGAR M’E’ DOLCE. DODICI ORE SUL FIUME OGLIO. PASSEGGIATA E SLEEPING CONCERT DEL SOLSTIZIO D’ESTATE Un progetto speciale di Piccolo Teatro Parallelo, Enten Hitti e Vincenzo Zitello

Una vaganza di dodici ore sul fiume Oglio. Una passeggiata, fra boschi e lucciole, fra vecchi mulini e spiriti delle acque. iI cibo condiviso, nella luce fioca della notte. Un concerto di una notte intera sul fiume Oglio. Una collaborazione fra Piccolo Teatro Parallelo, Enten Hitti e Vincenzo Zitello. Dodici ore per entrare nello spirito del fiume accompagnati dalla musica.

Dalle ore 20.30 del 22 giugno alle ore 8.00 del 23 giugno.

Punto di ritrovo: ore 20.15 presso Casa del Parco Oglio Nord – via madonna di Loreto -Torre Pallavicina (BG)

Un concerto in natura, fra silenzi, melodie, suoni del bosco e del fiume.

Un esperienza comunitaria nella notte. Per far germogliare i propri sogni. Per celebrare il solstizio d’estate.

Con Vincenzo Zitello: arpa bardica

Pierangelo Pandiscia: tamburi sciamanici, campane di cristallo, steel drum, e strumenti etnici e rituali;

Gino ape: percussioni, oboe, duduk.

Gianpaolo Verga: violino

afra Crudo: canti tribali.

Jos Olivini: gong, sitar, flauti etnici, carillon di campane tubolari, cetra.

CONSIGLIATO PORTARE MATERASSINO E SACCO A PELO/COPERTA

Partecipazione 10 euro con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA a: info@piccoloparallelo.net; Tel:3384716643.

