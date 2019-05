Elezioni amministrative, i nomi dei nuovi sindaci

Ecco il risultato di alcuni comuni andati al voto in basilicata , in provincia di Potenza e Matera. A Calvera il nuovo sindaco è Pasquale Bartolomeo, che con 164 voti della lista “Bell’Aria”, che sostituisce suo padre Bartolomeo Mario Giovanni sindaco uscente, e candidato nell’altra lista, “Insieme per Calvera” che si ferma a 74 voti. A San Paolo Abanese eletto Mosè Antonio Troiano con la lista che si attesta a 140 voti. A Chiaromonte viene riconfermata Valentina Viola con 753 voti, l’altro candidato Giacomo Carlucci ha totalizzato 503 voti. Così come Franco Fiore a San Severino Lucano che vince con 597 voti contro i 445 voti della lista avversaria di Francesco Ciminelli. A Terranova di Pollino super votato Enzo Golia che ritorna Sindaco con 664 voti, il 98,37%, battendo la lista avversaria che ha totalizzato soltanto 11 voti. A Noepoli Francesco Antonio Calabrese con 290 è il nuovo sindaco, superando di soli 27 voti la candidata Antonietta Carlucci (263), a Valsinni invece Gaetano Celano prende la carica di Sindaco con 376 voti, superando Filomena Pinca di tre voti (373). Rotonda riconferma Rocco Bruno con 1177 voti, battendo Domenico La Valle (1147). A Roccanova il primo cittadino è Rocco Greco con 504 voti, che batte la lista capeggiata da Maria Luisa Emanuele con 493 voti. A Viggiano riconfermato Amedeo Cicala con 1341 voti contro gli 855 voti della lista di Caiazza. Marsicovetere nomina Marco Zippari nuovo sindaco con 510 voti. A Nova Siri riconfermato Eugenio Lucio Stigliano con la lista “Risplende Nova Siri” che ha ricevuto 2993 voti, battendo Fedele Antonio Cirillo (1198 voti). Maratea festeggia Daniele Stoppelli con la lista “Rinascita” che ottiene 1823 voti contro i 1203 della lista capeggiata da Luca Magliacane.

A San Giorgio Lucano invece, con l’unica lista in campo non viene raggiunto il quorum, ora l’Ente verrà commissariato. Così come a Lagonegro che con l’unica lista si arriva soltanto al 38.76%. Secondo le prime proiezioni alle elezioni comunali di Potenza invece è in testa nettamente la Lega rappresentata da Mario Guarente con il 48,1%. Segue Valerio Tramutoli (24,1%) sostenuto da due liste civiche. Bianca Andretta per il centrosinistra arriva al 18,4%.