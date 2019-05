OLIVETTI DAY: MERCOLEDÌ 29 MAGGIO EDIZIONE SPECIALE 2019 A MATERA

Il 29 maggio a Matera, presso il Centro Congressi del Palace Hotel dalle ore 9.30, si svolgerà l’Olivetti Day 2019.

L’evento, annualmente organizzato a Brescia per celebrare il pensiero e la visione di Adriano Olivetti, in occasione dell’anno da Capitale europea della cultura approda nella città dei Sassi ed è per la città – si legge in una nota del Comune – un’occasione unica di incontro con importanti relatori, scelti fra coloro che hanno fatto e fanno impresa applicando la “filosofia” olivettiana, imprenditori capaci che hanno dimostrato e dimostrano che la ricerca del profitto può non essere disgiunta dal conseguimento delle finalità sociali di un’impresa.

Ospite d’onore il prof. Federico Faggin, inventore del microprocessore e del touch screen, che giungerà a Matera direttamente dalla Silicon Valley, in cui è impegnato da anni in studi che coniugano digitale e umanesimo, insieme ad importanti imprenditori italiani.

“Matera è una città olivettiana – afferma il sindaco Raffaello De Ruggeri – e tra i vicinati dei Sassi, Adriano Olivetti, ha visto materializzarsi il concetto di comunità.

Li ha visitati, studiati, sezionati. E’ entrato nella testa dei suoi abitanti, ha compreso le dinamiche sociali che animavano la vita di questi luoghi straordinari e ha concluso che dei Sassi non bisognava vergognarsi.

Al contrario, quei vicinati rappresentavano un modello a cui ispirarsi per costruire la città dell’uomo”. L’incontro di livello internazionale, giunto alla settima edizione, sarà l’occasione per studenti, imprenditori e cittadini, per conoscere i migliori casi internazionali di innovazione “olivettiana”, direttamente dalle aziende coinvolte.

“L’idea di dar vita all’edizione “Adriano Olivetti Day – Special Edition per Matera 2019” – afferma Gianfausto Ferrari, organizzatore dell’evento – nasce dalla volontà di portare a Matera, proprio nell’anno della Sua investitura a Capitale Europea della Cultura, alcuni testimoni della cultura imprenditoriale italiana che si sono distinti in quanto eccellenze del fare impresa per creare valore più che per accumulare profitto.

Un’imprenditoria illuminata che si fa carico della società, che è inclusiva, innovativa, che punta sulla ricerca e sviluppo facendo innovazione per migliorare il presente e il futuro delle proprie comunità che, con orgoglio, partecipano della crescita e dello sviluppo dei propri territori.”

L'evento è aperto al pubblico