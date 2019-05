Matera 2019, il 24 e 25 maggio la Festa Europea delle Comunità

Il 24 e 25 maggio con la Festa Europea delle Comunità, Matera 2019 celebra la Giornata europea del vicinato (European Neighbours’ Day), iniziativa dedicata a tutti i cittadini che, in Italia e in Europa, costruiscono processi collettivi per migliorare la qualità della vita nelle loro comunità.

Per questa occasione la Fondazione Matera Basilicata 2019 ha invitato a Matera cittadini e professionisti che lavorano con le comunità da tante Capitali Europee della Cultura passate, presenti e future – come Wroklaw 2016, Leeuwarden 2018, Plovdiv 2019, Galway 2020, Eleusis 2021, Novi Sad 20021, Kaunas 2022 -, da tutta la Basilicata e da varie regioni d’Italia per creare un momento di scambio di buone pratiche italiane, lucane ed europee.

Il programma delle due giornate si sviluppa in una duplice modalità: nella mattinata sono previsti dei tavoli di lavoro chiusi, dedicati ai progettisti di comunità di ogni provenienza, coordinati dall’associazione CivicWise, rete internazionale di professionisti che si occupa di progettazione civica e sociale; nel pomeriggio ci saranno invece momenti di condivisione aperti al pubblico, disseminati in vari luoghi della città e organizzati dalle realtà lucane coinvolte nei Progetti di Comunità di Matera 2019.

Una festa della comunità diffusa, attraverso la quale i progettisti di comunità di Matera 2019 racconteranno le proprie attività ed il proprio territorio, ciascuno attraverso una propria peculiare modalità.

In particolare, nel pomeriggio di venerdì 24 il pubblico potrà partecipare a due appuntamenti: uno dedicato alla Salute Mentale di Comunità, con laboratori per la costruzione di cupa cupa e la spettacolazione “Noi e la Maschera” organizzato dalla Cooperativa Progetto Popolare in piazza San Giovanni; uno dedicato al ricamo e riciclo emozionale (RoseCrossing), con un laboratorio nella sede dell’Associazione Crea che Ricrea organizzato insieme alle ricamatrici dell’Associazione Santa Maria della Rocca Onlus di Calciano.

Nel pomeriggio di sabato 25, invece, si potrà partecipare a tre diverse iniziative: i Giochi da Tavola di Comunità organizzati dall’Associazione Zio Ludovico a Casino Padula, le camminate di nordic walking alla scoperta dei Sassi proposte dall’Associazione Matera Cammina (partenza da piazza San Giovanni), e il laboratorio dedicato alla realizzazione di pasta filata (Food Process: dal latte alla mozzarella) a cura dei cittadini del quartiere Agna (a Casino Padula).

L’ingresso agli eventi è gratuito fino ad esaurimento posti. Il programma dettagliato delle iniziative è consultabile sul sito ufficiale www.materaevents.it nella sezione dedicata “European Neighbours’ Day” .

“Con la Festa Europea delle Comunità – sottolinea Rossella Tarantino, manager dell’Area Sviluppo e Relazioni della Fondazione Matera Basilicata 2019 – intendiamo tessere reti e creare comunità tra le realtà lucane, quelle italiane ed internazionali; le due giornate consentiranno ai partecipanti di condividere processi e progettare contenuti attraverso cui poter far crescere il territorio, e creare una comunità europea di cittadini, che continui oltre il 2019”.

Programma

Venerdì 24 maggio

Salute Mentale di Comunità

A cura di LABIN Laboratorio Inclusivo di Cooperativa Progetto Popolare – Saletta della Chiesa di San Giovanni / Piazza San Giovanni Battista

9.30 – 13.00 spazio riflessivo sui nuovi bisogni

15.30 – 19.30 laboratorio per la costruzione delle cupa cupa

20.00 – 21.00 spettacolazione “Noi e la maschera”

21.00 – 23.00 festa della convivialità

RoseCrossing

A cura di Crea che Ricrea e Santa Maria della Rocca Onlus – Via Rosario 13

16.30 – 18.30 Laboratorio di ricamo emozionale e degustazione miele di Calciano

Sabato 25 maggio

Ludopark Basilicata in gioco

A cura di Associazione ZIO LUDOVICO – Casino Padula, quartiere Agna Le Piane

16.30-18.30 Giochi da tavola di comunità

Matera Cammina … nei Sassi

A cura di il Carrubo e Matera Cammina – Piazza San Giovanni Battista

16.30 – 18.30 Passeggiata di Nordic Walking alla scoperta di Matera

Food process: dal latte alla mozzarella

A cura degli abitanti del Quartiere Agna e del Mastro Casaro Alfonso Riccardi – Casino Padula, quartiere Agna Le Piane

16:30 – 18:30 Laboratorio dedicato alla produzione collettiva di mozzarelle