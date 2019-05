Giovedì 23 Maggio,tra le 8:00 e le 8:30 è prevista la riapertura della S.S. Sinnica nel territorio di Senise.

“Finalmente torneremo a percorrere quel tratto di strada che da 3 mesi era stato chiuso al traffico per via di una frana che aveva interessato il Viadotto Fortunato. Buona percorrenza a tutti noi…e guidiamo sempre con prudenza!!!” E’ il post che il presidente del comitato ” Valle del Sinni” Alessandro Falcone, comitato che si è costituito per dare voce al territorio e per sensibilizzare la parte politica a risolvere il problema. La frana che ha interessato il costone a ridosso del viadotto Fortunato, aveva indotto l’Anas alla chiusura dall’11 febbraio .

I lavori sono iniziati martedì 15 maggio ed hanno interessato la sistemazione e la riprofilatura del pendio in località Serra della Pietra. Il Comune di Senise con determina n.93 del 10.05.2019, ha chiesto alla Regione Basilicata un primo finanziamento di 40mila euro per consentire l’intervento che è stato eseguito dall’impresa Bulfaro S.P.A . Adesso è compito dell’Anas fare tutte le verifiche del caso che consentiranno al normale passaggio degli autoveicoli.