Interessante e partecipato seminario formativo a Lagopesole per le Pro Loco lucane

LAGOPESOLE – Si è svolto domenica a Lagopesole, nella giornata nazionale dei castelli, il seminario formativo per le Pro Loco della Basilicata che ha visto una nutrita partecipazione di dirigenti e volontari.

“Come programmare, organizzare e comunicare eventi Pro Loco in Basilicata” il titolo dell’appuntamento annuale promosso dal Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata rivolto ai Presidenti, dirigenti, volontari e Operatori Volontari Servizio Civile con il patrocinio del Comune di Avigliano e del Ministero per i Beni e le attività culturali Direzione Generale Polo Museale regionale della Basilicata, in collaborazione con Apt Basilicata, Regione Basilicata e Pro Loco Lagopesole, grazie al sostegno del fondo etico della Bcc Basilicata.

Nella sua introduzione il Presidente del Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata Rocco Franciosa ha sottolineato “la formazione sulle tematiche di nostro interesse, in particolare la sicurezza degli eventi è uno degli aspetti fondamentali per il miglioramento dell’attività che quotidianamente svolgono le Pro Loco su tutto il territorio regionale”.

Sono interventi per un saluto istituzionale: Vito Summa, Sindaco di Avigliano, Pierfranco De Marco, consigliere nazionale Unpli, e Carlo Lucia, Presidente Pro Loco Lagopesole. Nella mattinata ci sono state le relazioni di Gianni Lacorazza dell’Apt Basilicata su “Comunicare il territorio, promozione e nuovi media”, Leo Mancusi, formatore per la sicurezza sul lavoro su “Rischi e sicurezza negli ambienti di lavoro e durante le manifestazioni con presenza di pubblico”. Nel corso della mattinata è stato presentato l’accordo di promozione dei borghi lucani tra Pro Loco Unpli Basilicata e “Trip Basilicata – Tutta la regione in un click” a cura di Stefania Mazzarone e Maria Chicco di Trip Basilicata.

Nel pomeriggio ci sono state le relazioni di : Rocchina Robilotta, tecnologa alimentare su “Formazione in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari nel volontariato associativo” e di Vincenzo Lo Sasso, dottore tributarista e Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Unpli su “Scia telematica, normativa fiscale per sagre ed eventi, accordo Unpli – Siae – Lea e approfondimenti sulle Associazioni di promozione sociale rispetto alla Riforma del Terzo Settore”.

Vito Santarcangelo amministratore della società iInformatica ed ideatore di “Lucanum – gioco da tavolo per riscoprire la Basilicata” ha presentato l’ultima novità creativa rappresentata dal Font Lucanum per promuovere le bellezze della Basilicata che è possibile scaricare gratuitamente .

Al termine del seminario formativo è stato rilasciato l’attestato di partecipazione all’incontro tecnico in materia d’igiene e sicurezza dei prodotti alimentari, valido per le attività di volontariato associativo, come previsto dalle normative vigenti.