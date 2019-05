Da venerdì 3 Maggio 2019 in CD e digitale Release Party: 11/05 Bloom – Mezzago (MB

I Cornoltis nascono nel 2008 e rappresentano ormai un caso più unico che raro nel panorama rock e punk-rock nazionale. Grazie ad un repertorio denso di ironia e a una sempre intensa attività live, si sono fatti conoscere raccogliendo consensi unanimi.

A due anni di distanza dalla pubblicazione de “La Banalità del pene” (2017), dopo aver collezionato migliaia di views e dopo il lancio della loro prima serie YouTube “History Cornoltis”, annunciano l’uscita di un nuovo capitolo discografico.

Il 3 Maggio 2019 esce in Cd e digitale “QLANDIA”, il nuovo disco dei Cornoltis.

Spotify http://bit.ly/QlandiaSpotify iTunes http://bit.ly/QlandiaiTunes

Dopo tanto peregrinare i Cornoltis decidono di sbarcare in un luogo lontano, molto lontano, lontanissimo: in QLANDIA appunto!

Vi prenderanno per mano e come dei novelli Virgilio (gratificandovi così dandovi del Dante), vi condurranno in questa terra desolata e immaginifica.

Un luogo dove tutti sono stati ma nessuno sa dov’è. Il mondo di QLANDIA se ci pensate è un non-luogo ineffabile: “Scusa Sandro…dov’era poi quel ristorante? Giù in QLANDIA!”, “Si Simonetta, sono andato a comprare quelle capsule del caffè che dicevi, sono andato a prendertele in QLANDIA praticamente!” e così via, il concetto dovrebbe esser chiaro ora.

Per la prima volta dall’inizio della loro carriera i Cornoltis decidono di incidere un disco impiegandoci più di una ventina di minuti e questa volta esagerano mettendoci tra pre-produzione, produzione, arrangiamento, registrazione, distribuzione, commercializzazione, lettera e testamento, quasi un anno.

Tante le tematiche trattate, tutte di straordinaria attualità e pregnanza geopolitica: i brani parlano di software informatici, stipsi, matrimoni, biblioteche, social network, citazioni, vernici per carrozzieri, droghe che non fanno effetto e soprattutto di torte salate.

Per approfondire al meglio tutti questi i temi i Cornoltis hanno deciso di allontanarsi ogni tanto dal genere (il punk-rock) che li ha resi famosi in tutto il Lombardo-Veneto, esplorando talvolta altri lidi musicali, pur mantenendo intatta quell’attitudine tanto cara al loro pubblico.

CREDITS.

Label: autoprodotto. Press: IndieBox Music, distr. digitale Artist First / IndieBox Music, distr. fisica Self / IndieBox Music, prodotto da Alessandro Fapanni e dalla band, registrato, mixato e masterizzato presso gli studi di IndieBox Music Hall.

