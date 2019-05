Consorzio di Tutela del Peperone di Senise IGP presente a Tuttofood 2019 6-9 Maggio a Fieramilano RHO

In prima fila l’eccellenza dell’alimentare “Made in Italy” per il quale sono previsti in arrivo a Milano compratori da circa cento Paesi con una grande partecipazione di tutti quelli europei e un focus particolare su Stati Unitie Canada, Cina, Medio Oriente.

L’attenzione ai buyers è confermata anche dagli accordi stretti da Tuttofoodcon importanti associazioni estere come Restaurant Canada, la principale organizzazione Ho.Re.Ca. del Paese,e Specialty Food Association, la più importante realtà del settore negli Usa.

A conferma del carattere semprepiù internazionale della manifestazione, il Ministero dell’Agricoltura degli Stati Uniti ha recentemente rilasciatoa TuttoFood il riconoscimento ufficiale di prima manifestazione agroalimentare in Italia.