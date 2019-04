Andreina Romano nominata Vicepresidente nazionale per Confinternational

Andreina Serena Romano è stata nominata Vicepresidente nazionale di Confinternational con delega al Mezzogiorno, la confederazione di aziende, professionisti ed Onlus, attiva nei processi di internazionalizzazione. Romano, inoltre, guiderà anche la divisione moda, su tutto il territorio nazionale.

Confinternational ( www.confinternational.it ) è nata nel novembre 2017 su iniziativa di un gruppo di operatori economici di tutta Italia. Guidata dal presidente Salvo Iavarone, è presente a Napoli, Roma, Milano, Modena, Verona, Torino e Potenza.

La Confederazione è impegnata particolarmente nei processi di internazionalizzazione favorendo le relazioni a livello istituzionale con le imprese e il mondo economico. Collabora con Agenzia ICE e MAECI.

< Aiutare e guidare le imprese del Mezzogiorno, specialmente le micro e piccole, è per me un onore e oltre che motivo di grande orgoglio.

C’è bisogno di accompagnare le nuove realtà economiche in un percorso di crescita e di internazionalizzazione e c’è bisogno di farlo costantemente> dichiara Andreina Serena Romano

< Elemento di grande soddisfazione per me è anche la guida della divisione nazionale sulla moda, settore fondamentale per la nostra economia. I

l nostro obiettivo è dare spazio e opportunità a tutte le imprese, specialmente le micro e piccole, che con difficoltà provano a posizionarsi sul mercato.>

< Siamo particolarmente soddisfatti di quanto svolto finora, motivati a far altro e meglio> dichiara il presidente Salvo Iavarone

< La delega per il Sud è fondamentale e per noi rappresenta un elemento geografico e sociale sul quale investire risorse e porre attenzioni.

Andreina Serena Romano gode della nostra massima stima e farà bene. Presto esporremo programmi ed iniziative.>