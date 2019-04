3 anni di Flixbus a Matera +60% nuovi collegamenti da Policoro e Bernalda

I Materani che viaggiano in autobus sono sempre di più: è quanto emerge dal bilancio redatto da FlixBus, leader europeo dei viaggi in autobus, in occasione del suo terzo anniversario in città.

Solo nell’ultimo anno, infatti, l’operatore ha registrato un incremento del traffico passeggeri pari al 60%: un trend positivo destinato a perdurare grazie anche al recente potenziamento dei collegamenti tra Matera e alcune delle principali cittàitaliane, a beneficio sia dei Materani che dei turisti diretti nella Città dei Sassi, con ricadute positive a livello di turismo locale.

Roma, Bari e Taranto sul podio dei Materani. Al via nuovi collegamenti nazionali a partire da maggio.

Nella classifica materana vince Roma, collegata fino a tre volte al giorno; seguono Bari (fino a due corse al giorno),Taranto (fino a tre corse al giorno) e Bologna e Foggia, collegate fino a due volte al giorno.

Per rispondere alla crescente domanda di mobilità dei Materani, dal 6 maggio FlixBus attiverà inoltre corse dirette verso nuove mete in Italia, tra cui Salerno,Firenze, Pisa e Livorno,e potenzierà quelle attive verso città come San Severo e Pescara, che saranno collegatedue volte al giorno.

I collegamenti, in partenza da Via Don Sturzosono prenotabili online, via app, nelle agenzie viaggi e nelle edicole convenzionate.

Il Metapontino sempre più connesso dalla rete FlixBus: prime corse per la Calabria e la Sicilia

Contestualmente al lancio dei nuovi collegamenti con Matera, FlixBus istituisce nuove connessioni anche con Policoro e Bernalda,inaugurando un nuovo corridoio per gli spostamenti in Sud Italia.

Dalle due città sono infatti attive le prime corse verso Villa San Giovanni e svariate mete in Sicilia: da Policoro si può arrivare, per esempio, a Messina, Catania e Siracusa, mentre chi parte da Bernalda si raggiungono senza cambi,fra le altre, Messina, Palermo e Trapani.

Dal Metapontino si può inoltre raggiungere comodamente la Puglia, arrivando a Bari, Taranto e Foggia da Policoro e a Brindisi, Lecce e Gallipoli da Bernalda.

Restano attive le connessioni per varie destinazioni in Germania, tra cui Monaco, Stoccarca e Francoforte.

A Policoro le corse partono dal Terminal Bus di Via Bologna, a Bernalda dalla Stazione FS.