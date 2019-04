Ferrero a maggio nuova produzione di biscotti per la Francia nello stabilimento di Balvano

A margine del convegno di Reputation Institute, che ha consacrato il valore reputazionale di Ferrero, arriva un importante annuncio di Alessandro d’Este, presidente e ad della casa di Alba.

A maggio, con la campagna per la Francia, prende le mosse quello che forse si può definire come il più importante lancio degli ultimi 10 anni. Ferrero presenta nuovi prodotti e nuove categorie nel mondo dei biscotti.

In che posizionamento? Il gusto e l’attenzione alla salute sono i temi su cui in questo momento le marche si battono e la nuova produzione di Ferrero giocherà su entrambi questi campi.

Importante l’impegno in pubblicità: “i nostri prodotti contengono pubblicità come contengono zucchero e cacao, amava ironizzare Michele Ferrero”, dice d’Este.

I nuovi biscotti saranno prodotti a Balvano, in provicia di Potenza. Si comincia dal lancio Oltralpe a maggio, per poi proseguire in Italia e nel resto Ue.