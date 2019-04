PSR: CEREALICOLTURA E ZOOTECNIA, 3 NUOVE ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI

“Sono state finanziate, per 1,2 milioni di euro, tre nuove OP (organizzatori di produttori) che aggregano complessivamente 63 soci e per un valore della produzione da essi commercializzata pari a oltre 7 milioni di euro.”

Lo rende noto il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.

“Nel Psr Basilicata le OP sono state individuate come la modalità di aggregazione che può riuscire a garantire una migliore organizzazione dell’offerta e l’acquisizione di un maggior peso contrattuale per i produttori che vi si aggregano, rendendo per questi scopi disponibili risorse per 1,6 milioni di euro.

Con determina dirigenziale sono stati approvati gli elenchi che vedono ammesse e finanziabili tutte e tre le domande pervenute a valere sul bando del Psr Basilicata 2014-2020 SottoMisura 9.1 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale”.

Si tratta della OP Italia Cereali, OP Edere Lucanum e della OP Platano Melandro Latte, rispettivamente OP del settore produttivo cerealicolo, della zootecnia da carne e della zootecnia da latte. Il sostegno sarà erogato sulla base della produzione annuale effettivamente commercializzata.”