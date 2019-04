La chitarra battente – Metodo base In una nuova pubblicazione le lezioni di Francesco Loccisano e Marcello De Carolis

La chitarra battente è uno strumento speciale, dal suono magico, che affascina e scatena in chi ascoltata il desidero, forse la necessità, di imparare a suonarlo.

Dalla collaborazione tra Francesco Loccisano e Marcello De Carolis, oltre alla possibilità di ascoltare per la prima volta due chitarre battenti soliste dialogare tra di loro, nasce il “Metodo base per chitarra battente”, edito da fingerpicking.net, una delle più importanti case editrici nel mondo chitarristico. Il metodo è rivolto a quanti credono che un buon inizio sia la strada giusta per acquisire conoscenze e abilità.

Il tandem dei maestri Loccisano e De Carolis accompagna nel percorso didattico partendo da nozioni teoriche e pratiche, arrivando a sviluppare tecniche abbastanza complesse, regalando momenti di passione e atmosfera. Il loro talento e la passione per la chitarra battente accenderanno l’entusiasmo necessario per affrontare lo studio di questo metodo con il massimo dell’impegno.

In appendice al volume, troviamo inoltre “La Chitarra Magica” di Maria Scerrato, scrittrice meridionalista del basso Lazio, un prezioso contributo in cui si riassume la storia dello strumento dalla nascita ai giorni nostri. Emerge, in particolare, come la battente rappresenti la chitarra italiana per eccellenza, strumento legato fortemente alle nostre radici e perciò da valorizzare e raccontare al mondo intero quale mezzo di espressione identitaria.

Nel 2016 Francesco Loccisano pubblica il primo metodo per chitarra battente, edito da fingerpicking.net, che suscita attenzione e fa emergere nuove passioni intorno a questo strumento. Da lì nasce l’idea di un piano di “studio base”, programmato e sviluppato a quattro mani, adatto a chi non ha mai imbracciato prima una chitarra battente.

Creatività e complicità dei due maestri danno vita a un lavoro tecnicamente rigoroso e artisticamente appassionato. Grazie a un approccio semplice e intuitivo tutti potranno studiare la chitarra battente.

«Dopo aver scritto tutti gli esercizi su partitura abbiamo ritenuto opportuno inserire le tablature, necessarie a chi non ha nessuna nozione di lettura musicale – dicono Loccisano e De Carolis –. Inoltre i video li abbiamo realizzati in tre velocità, così da permettere una memorizzazione rapida delle melodie e un’analisi accurata dei passaggi. Fondamentali sono i “brani premio” che rappresentano il punto d’arrivo di questo programma di studio».

Francesco Loccisano, calabrese di Marina di Gioiosa Jonica (RC), è l’interprete della chitarra battente, uno strumento antico, che attraverso le sue dita conosce nuova vita e nuova evoluzione. Nel 2005 entra a far parte dei Taranta Power di Eugenio Bennato. Nel 2010, pubblica il suo primo album da solista, “Battente Italiana” (RaRa), e nel 2013 “Mastrìa” (CNI Music). Nel 2015 pubblica il primo metodo per chitarra battente con l’etichetta fingerpicking.net e nel 2017 il suo ultimo lavoro discografico “Solstizio”. La collaborazione con il regista spagnolo Carlos Saura per il docu-film “La Jota”, consacra Loccisano come virtuoso della chitarra battente sul panorama internazionale. Inoltre ha collaborato con Vinicio Capossela e con Gianna Nannini. https://francescoloccisano.com

Marcello De Carolis, di Potenza, si diploma in chitarra classica al conservatorio G. da Venosa nel 2012 con il massimo dei voti e lode. Frequenta numerosi corsi e masterclass tenuti da maestri come Angelo Gilardino, Luca Fabrizio, Roland Dyens, Leo Brower, Aniello Desiderio. Intraprende lo studio della chitarra battente con il maestro Francesco Loccisano. Nel 2015 fonda, insieme al maestro Luca Fabrizio, il duo “Cordaminazioni” in cui suona la Chitarra Classica e la Chitarra Battente e con il quale ha inciso il disco omonimo. Nel 2017 il maestro Angelo Gilardino dedica a lui e al maestro Luca Fabrizio la composizione “Albero Solitario” per chitarra battente e chitarra classica e nel 2018 il “Concerto di Matera” per chitarra battente e 10 strumenti. https://marcellodecarolis.com

https://www.youtube.com/watch?v=Ny6CejGFqfw