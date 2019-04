A DAY IN L.A. LISTEN TO ME E’ IL VIDEOCLIP DEL NUOVO SINGOLO

Nel 2018 il trio romano A Day in L.A. ha avuto l’opportunità di andare in tour in Russia: l’ esperienza è stata formativa e travolgente ed il contatto con il pubblico entusiasmante.

Il video di “Listen to me“, nuovo singolo della band, vuole essere una sorta di diario di quegli indimenticabili momenti da condividere con i fan di tutto il mondo.

La Russia è stata una vera scoperta.

Siamo rimasti affascinati dai luoghi che abbiamo potuto ammirare nelle varie tappe del tour, travolti dal calore avvolgente delle persone che con il loro entusiasmo e la loro energia hanno contribuito a renderlo ancora più magico.

Ricorderemo per sempre i momenti vissuti con i nostri compagni di viaggio, i “Fall As Come” e i ” Vanilla Sky “, band pazzesche, dotate di energia e sound esplosivi.

E’ passato un anno ormai ma le emozioni riaffiorano come un fiume in piena, intense travolgenti e indimenticabili.

Grazie a chi c’era e a chi ha reso tutto questo possibile.

Gli A Day in L.A. nascono a Roma nel marzo del 2014 con l’intento di coniugare le diverse esperienze artistiche dei componenti: ne scaturisce un mix esplosivo tra Rock, Punk, Dance ed Elettronica.

Non a caso alcuni dei loro artisti di riferimento sono Katy Perry, Skrillex, Blink 182, Fall Out Boy, Paramore, 30 Second To Mars.

Nel 2015 rilasciano il loro primo singolo “Last Summer”, seguito nel 2017 da “Tonight”, anticipazioni dell’album intitolato “Face My Fate”, edito per Irma Records e disponibile in tutti gli stores digitali.

Si esibiscono live in diversi club italiani, aprendo concerti di Courage My

Love e Moseek; suonano sul palco di Radio Deejay a Riccione e al Murata Street Sound di Arce.

Ad inizio 2018 esportano il loro sound all’estero calcando i palchi di Lettonia e Russia.

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=HsWuluK-uQI&feature=youtu.be