ORNELLAIA, LEON LIANG E DEMI LI I VINCITORI DEL PREMIO INTERNAZIONALE VINITALY 2019

Leirenshou in Ningxia, Tiansai e Zhongfei in Xinjiang. Proprio mentre lavorava per la Helan Qingxue, il vino JiaBei Lan vinse l’International Trophy del Decanter World Wine Awards nel 2011: grazie a lui, per la prima voltaun vino cinese si è aggiudicato l’ambito premio.

Li è ormai diventato uno dei più bravi viticoltori della Cina eda tanti è considerato l’equivalente cinese di Michel Rolland.

Grazie alla sua attività di consulente, in particolare nelle province di Ningxia e Xinjiang, a Li Demei si deve l’alto standard dei vini cinesi sul mercatoglobale.

Nel 2012 ha vinto il Wine Intelligence 10-for-10 Business Award. Nel 2013 ha conseguito invece il Decanter Power List ed è stato nominato Top 10 Most Influential Wine Consultants da Drinks Business.

Come cronista, Demei scrive per molte testate enologiche tra cui DecanterChina.com. È stato anche uno degli editorialisti per la quarta edizione dell’Oxford Companion to Wine.