A MATERA L’11 APRILE CONVEGNO SU “DIGITAL TRANSFORMATION”

Matera sarà capitale della Digital Transformation per un giorno, grazie al convegno organizzato dal Cluster Lucano Automotive “Fabbrica Intelligente ETS”, in collaborazione con Pintotecno, che porterà nella Città dei Sassi i più autorevoli esperti internazionali del settore, in un confronto finalizzato a comprendere l’evoluzione dei processi aziendali in seguito alla digitalizzazione.

L’appuntamento – fa sapere Confindustria Basilicata in una nota – è per il prossimo 11 aprile, presso la sala conferenze della sede della Camera di Commercio della Basilicata, a partire dalle ore 9.30.

L’evento sarà anche occasione per la presentazione ufficiale del Cluster Lucano Automotive “Fabbrica Intelligente ETS”. “Mettendo a valore le esperienze, conoscenze e competenze delle imprese, enti di ricerca e università presenti nel nostro Cluster, tra il mondo della ricerca e quello industriale – spiega il presidente Antonio Braia – si potrà creare una strategia condivisa di lungo periodo, che integri le attività di Ricerca e Sviluppo con quelle a carattere industriale.

Il sistema delle imprese lucane del settore ha l’ambizione di rispondere a tali esigenze”. “Nella nostra visione di ecosistema – aggiunge Domenico Pinto, Executive Director di Pintotecno – vediamo tutti gli stakeholder (ricerca, accademia, imprese, istituzioni) che dialogano concretamente dell’impatto che la digitalizzazione sta avendo sul manufacturing, e desideriamo mettere l’attenzione sulla gestione dei processi di S&OP (Sales & Operations), sull’esperienza del cliente e sui nuovi modelli organizzativi, che vedranno un cambiamento radicale con l’introduzione di tecnologie esponenziali quali Intelligenza Artificiale, Industrial IoT, Big Data, Virtual & Augmented Reality, rete 5G, Blockchain”.

Tra gli ospiti WZL RWTH Aachen University (tra i massimi esperti e studiosi in materia di digitalizzazione nell’industria a livello mondiale), Walter AG (uno tra i principali player mondiali nell’industria dell’utensileria), Pintotecno (media impresa lucana dell’industria della componentistica idraulica che annovera tra i propri clienti le più grandi corporation di settore, che testimonierà il proprio percorso avviato di Digital Transformation), e CRF (Centro Ricerche Fiat – eccellenza italiana del settore automotive). Per Confindustria Basilicata – che patrocina l’evento insieme a Digital Innovation Hub Basilicata e Camera di Commercio della Basilicata – interverrà il vice presidente con delega alle Politiche per la Ricerca, l’Innovazione e l’Internazionalizzazione, Salvatore Antonio De Biasio.

Un parterre altamente qualificato per mettere a disposizione del territorio (non solo a livello regionale, ma da qui vogliamo partire) una rete di relazioni internazionali di altissimo livello, e costruire un ecosistema, coeso, ambizioso, interessato a sviluppare business reale, che possa apprendere dai migliori, coniugando scenari tecnologici, prospettive economiche e casi concreti, a livello internazionale.