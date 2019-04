Basilicata: Allerta gialla della Protezione Civile in arrivo maltempo

In arrivo temporali al Sud, in particolare su Calabria, Puglia e Basilicata.

Lo rende noto la Protezione Civile che ha emanato una allerta a partire dalla tarda mattinata di oggi, domenica 7 aprile. Le piogge saranno accompagnate tra l’altro da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto la Protezione Civile, sempre per la giornata di oggi , emana allerta gialla su Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, nonché su parte del Veneto in seguito alle piogge dei giorni scorsi.

