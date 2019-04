CCIAA: IL 9 APRILE WORKSHOP SU PIANO MARKETING INTERNAZIONALE

Il 9 aprile, a Potenza, nelle sale didattiche della Camera di Commercio della Basilicata, a partire dalle ore 9.30, si terrà un workshop su “Come realizzare il Piano di Marketing Internazionale”.

Il corso – si legge in un comunicato stapa della Camera di Commercio della Basilicata – affronterà gli aspetti chiave per lo sviluppo di una strategia di Marketing Internazionale dal punto di vista di una piccola e media impresa, partendo dalla fase preliminare di studio dei mercati esteri e di analisi della domanda e della concorrenza.

Verranno forniti gli elementi di base necessari per impostare in modo corretto ed efficace la propria strategia di business.

Tra gli argomenti che verranno trattati, ci saranno focus su: marketing internazionale, la struttura di un marketing plan Internazionale, analisi del mercato, segmentazione, targeting e posizionamento, il marketing-mix Internazionale, aspetti economici e finanziari, implementazione del piano e principali aspetti organizzativi.

A tenere il workshop sarà Antonio Ferrandina, docente NIBI di Marketing Internazionale e in International Business Plan, docente di marketing nell’Università del Molise e presso LUISS Business School e consulente di marketing strategico e autore di best sellers in area marketing e business planning.