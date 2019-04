“AMATI” Nuovo singolo del progetto “MARCONDIRO” Disponibile in tutti gli store digitali dal 7 aprile e in radio dall’ 8 aprile

“Amati” è la storia di un amore impossibile, come quello tra due robot, che si risolve solo attraverso l’amor per sè.

Il singolo è accompagnato da un videoclip che vede la firma del regista pluripremiato Daniele Ciprì che dirige per la prima volta un videoclip e lo fa attraverso il genere della fantascienza.

Un racconto Onirico che il regista e grande direttore della fotografia (di”La Buca”, “E’ stato il figlio “Cinico TV etc.) ha scelto di raccontare in Cinemascope. Da un soggetto di Marco Borrelli, che ha ideato le maschere dei #RobotPrimitivi. Il video è stato girato tra la prestigiosa “Villa Mondragone”, grazie alla collaborazione con l’ Università di TorVergata e L”ESA/ESRIN (Agenzia Spaziale Europea) di Frascati, che per la prima volta apre i suoi spazi (come la PHI Experience) alle riprese cinematografiche. Così racconta il regista Daniele Ciprì il singolo: “Amati è una riflessione su amare e amarsi, che oggi risulta essere sempre più incomprensibile con le comunicazioni virtuali” “Amati” arriva dopo il successo del precedente singolo dei Marcondiro “#Ammore vero” che ha avuto ottimi riscontri di critica e ottenuto il “Premio Roma VideoClip“per la brillante recitazione dell’attore Stefano Fresi e per la regia di Marco Borrelli. Attualmente i Marcondiro sono in studio per la preparazione del prossimo disco la cui uscita è prevista dopo l’estate. I Marcondiro saranno impegnati nell’ #AMATI TOUR , prodotto da Materiali Musicali e realizzato grazie al contributo NUOVO IMAIE. Queste le prime date: 25 aprile – Pratello R’Esiste, Bologna 11 maggio – Musica nelle Aie, Castel Raniero 20 luglio – Festival Estivo, Piombino 21 luglio – Voci per la Libertà, Rosolino Mare in Veneto 25 luglio – Varigotti Festival 24 agosto -finale del Gran Premio Manente 4/6 ottobre – 25°edizione del MEI Faenza. Biografia Il progetto artistico MARCONDIRO è ideato e prodotto da Marco Borrelli, Il 19 Aprile 2011 esce Il disco SpettAttore Vincenzo Mollica definisce “originale” nel Tg1 il singolo “Il Salto” . Seguono i singoli “Ricordi Immaginati” e “Lettera del Vampiro”. Nel 2016 esce OMO presentato per le telecamere di RAI5. Nell’ Ottobre 2016 il progetto i Marcondiro è al Tenco Ascolta. Primo premio assoluto al Festival dei Castelli Romani edizione 2017. A novembre è al “Festival Cose di Amilcare” del Club Tenco al Tinta Roja di Barcellona. A Dicembre, è al “MEIllennials, Roma”. Nel Maggio del 2018 esce il video musicale della canzone “#AmmoreVero” che vede la partecipazione dell’attore Stefano Fresi alla sua prima prova in un videoclip musicale. A luglio Marcondiro viene premiato al Premio Anacapri “Bruno Lauzi” per la migliore interpretazione. A settembre ottiene il Premio MEI SuperStage 2018. A novembre partecipa al Secret Concert SofarSound Trieste. Nel dicembre 2019 il progetto Marcondiro riceve il Premio Roma VideoClip per il video di #AmmoreVero per la brillante recitazione di Stefano Fresi e per la Regia di Marco Borrelli.