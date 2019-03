Salvini rush finale del tour elettorale in Basilicata

“Se noi non rappresentiamo il cambiamento saranno i cittadini lucani a deciderlo domenica al voto. Noi lavoriamo per far finire la stirpe Pittella dopo trent’anni di governo della sinistra.

E credo che la Lega può guidare questo cambiamento”. Ha replicato così dopo mezzogiorno da Muro Lucano il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini, in occasione del suo primo comizio del nuovo tour elettorale in Basilicata per le prossime elezioni regionali, al suo collega pentastellato Luigi Di Maio, secondo cui qui in Basilicata “la Lega non rappresenta il cambiamento”.

Piazza gremita a Muro Lucano per il comizio di Matteo Salvini, che proseguirà prima per Tolve e poi raggiungerà in serata la città di Matera, in vista del comizio finale in piazza Vittorio Veneto.

Di seguito gli appuntamenti elettorali di Matteo Salvini previsti il 21 e 22 marzo in Basilicata.

Il leader della Lega, vice premier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini conclude in Basilicata la campagna elettorale per le elezioni regionali del 24 marzo 2019 con una serie di appuntamenti previsti giovedì 21 e venerdì 22 marzo.

Di seguito il programma

Giovedì 21 marzo

ore 12 comizio a Muro Lucano in piazza don Minzoni

ore 16 conferenza stampa presso il Seminario Maggiore di Potenza

ore 18 comizio a Tolve in piazza Delfino

Venerdì 22 marzo

ore 10 Comizio a Pomarico in piazza Del Municipio

ore 12 Comizio a Matera in piazza Vittorio Veneto

ore 14,30 Comizio a Ferrandina in piazza Plebiscito

