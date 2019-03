Elezioni: M5s, definita lista assessori

Lazzari e Iacovone “designati” per ambiente e agricoltura

Maurizio Lazzari e Sandra Iacovone saranno assessori all’ambiente e all’agricoltura se il M5s vincerà le elezioni regionali in programma in Basilicata domenica prossima, 24 marzo. Li ha presentati, nella loro veste di “assessori designati”, il candidato governatore, Antonio Mattia, sottolineando che il M5s “ha fatto conoscere prima delle elezioni l’intera squadra di governo”: sarà composta anche da Pietro De Sarlo (sviluppo economico), Tiziana D’Oppido (cultura), un magistrato in servizio a Potenza (sanità).

Ansa